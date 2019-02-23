У Китаї в ДТП з вантажівкою загинули 20 людей

Фото: місце аварії (cgtn.com)

Також постраждали 30 осіб

В результаті ДТП за участю вантажівки в районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю загинули 20 осіб. Про це повідомляє РБК-Украина, посилаючись на CGTN.

Також в результаті ДТП постраждали 30 осіб. Автомобіль гірничодобувної компанії, що перевозив робітників шахт, втратив контроль через несправність гальм. За фактом ДТП місцева влада проводять перевірку, на місце аварії виїхали рятувальники.

Нагадаємо, в суботу, 23 лютого, в Ризі на Даугавгривському шосе зіткнулися рейсовий автобус і мікроавтобус, в результаті ДТП загинули дві людини, ще кілька людей постраждали.

РБК-Україна писало, що щонайменше 13 людей загинули в Республіці Північна Македонія в результаті ДТП за участю автобуса. 30 осіб були доставлені в лікарні.

Додамо, у Швейцарії біля Цюріха пасажирський автобус врізався в стіну, в результаті чого загинула одна людина і ще більше 40 постраждали. Аварія сталася вранці на в'їзді в Цюріх, з невстановленої причини автобус з'їхав з дороги і врізався в стіну.