У Ризі в ДТП з автобусом загинули дві людини

Фото: місце аварії (delfi.lv)

Сталося лобове зіткнення автобуса Rīgas satiksmes і мікроавтобуса Volkswagen Transporter

У суботу, 23 лютого, в Ризі на Даугавгривському шосе зіткнулися рейсовий автобус і мікроавтобус, в результаті ДТП загинули дві людини, ще кілька людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Delfi.

Як повідомляється, сталося лобове зіткнення автобуса Rīgas satiksmes і мікроавтобуса Volkswagen Transporter, який при виконанні обгону виїхав на зустрічну смугу руху. Ухилитися від зіткнення у автобуса не було можливості.

В аварії загинули дві людини, що знаходилися в мікроавтобусі, кілька людей отримали травми. На місце ДТП прибули оперативні служби.

Нагадаємо, 18 лютого в Києві на Броварському проспекті сталася ДТП за участю семи автомобілів. В результаті аварії постраждали двоє людей.

РБК-Україна писало, що Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водієві BMW Х5, який влаштував смертельне дорожньо-транспортна пригода на Столичному шосе.