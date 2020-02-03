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Число загиблих від коронавіруса досягло 350 людей

Новини » Суспільство     03.02.2020 - 01:05
Число загиблих від коронавіруса досягло 350 людей
Ілюстративне фото (flickr.com)

Також 2 лютого захворіли ще 2 тис. осіб

У Китаї повідомили про 56 нових смертельних випадків від спалаху коронавіруса, в результаті чого загальна кількість загиблих досягла 350. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Також підтвердили 2 103 нових випадків зараження 2 лютого.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 2 лютого у світі зареєстровано 14 568 підтверджених лабораторно випадків нової коронавирусной інфекції (2019-nCoV), у тому числі 305 смертельних випадків.

Крім того, підтверджено 155 випадків зараження за межами Китаю, з них 23 випадки у країнах Європи (8 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Великобританія, по одному в Іспанії, Фінляндії і Швеції).

РБК-Україна писало, що США обмежать в'їзд на територію країни іноземних громадян, які за останні два тижні відвідували Китай через загрозу поширення коронавіруса.

Спалах раніше невідомого типу коронавіруса сталася наприкінці минулого року в китайському місті Ухань провінції Хубей. Пізніше вірус почав поширюватися по всій країні, а також за кордоном.

В кожній області є бригади інфекціоністів для боротьби з коронавірусом, - Гончарук У Китаї влада має намір влити в економіку 173 млрд доларів через коронавірус
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