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У Китаї вже 830 людей заражені новим вірусом

Новини » В світі     24.01.2020 - 03:09
У Китаї вже 830 людей заражені новим вірусом
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

Кількість смертей внаслідок зараження вірусом досягла 25 осіб

У Китаї кількість заражених новим різновидом коронавірусу досягло 830 людей. Про це повідомляє Національна комісія з питань охорони здоров'я Китаят, передає РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Випадки зараження виявлені і підтверджені в 29 адміністративних одиницях країни.

Кількість смертей внаслідок зараження вірусом досягло 25 осіб. З 25 жертв 24 померли в провінції Хубей і одна за її межами - в провінції Хебей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість хворих новим коронавірусом в Китаї, становить 644 людини, 18 померлих.

ВООЗ заявляє, що коронавірус Китаю, від якого страждають сотні людей, ще не привів до глобальної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я.

У Китаї закрили вже три міста через поширення коронавірусу нового типу. У містах Ечжоу і Хуанган припинили роботу громадського транспорту.

Крім того, з 25 січня влади Пекіна закривають для відвідування музейний комплекс Заборонене місто після поширення в країні нового типу коронавірусу.

Зазначимо, що 23 січня був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу за межами епіцентру вірусу. Однак невідомо, де саме помер хворий.

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