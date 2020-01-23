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Число хворих вірусом в Китаї перевищило 640, 18 померлих

Новини » Надзвичайні події     23.01.2020 - 19:22
Число хворих вірусом в Китаї перевищило 640, 18 померлих
Ілюстративне фото (gadgetsbeacon.com)

Від вірусу померли 18 людей

Кількість хворих новим коронавірусом 2019-nCoV, який викликає пневмонію в Китаї, становить 644 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що зареєстрований перший за межами провінції Хубей випадок загибелі людини від короновіруса.

"За даними китайський влади, в провінції Хебей зареєстровано перший за межами провінції Хубей випадок загибелі людини від цього захворювання. 80-річний чоловік відчув нездужання після того, як повернувся з міста Ухань, де він відвідував родичів, і звернувся до лікарів. 22 січня, попри всі зусилля медиків, він помер", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Китаї розробили успішний метод для порятунку хворих від нового коронавіруса пневмонії. Завдяки насиченню крові киснем вдалося врятувати 53-річного чоловіка, який знаходиться в критичному стані.

Крім того, в Китаї закрили вже три міста через поширення коронавіруса нового типу. У містах Ечжоу і Хуанган припинили роботу громадського транспорту.

Раніше повідомлялося, що в Китаї обмежили в'їзд і виїзд з міста Хуанган, що в провінції Хубей, у зв'язку з поширенням нового коронавіруса пневмонії.

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