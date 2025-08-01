Кот в наволочке, пес и попугай: как спасали животных после ракетного удара по Киеву

В пятницу, 1 августа, ГСЧС сообщила, что из-под бетонных обломков на шестом этаже удалось достать напуганного, но живого кота. Другого пушистика спасли накануне - его семья погибла, но сам он выжил и дрожал, прячась среди обломков.

Среди спасенных - попугаи, кролик и собака. Все они были дезориентированы, испуганы, но живы.

Спасенные из-под завалов в Киеве животные (фото: ГСЧС)

Как ищут животных

Зоозащитники из Kyiv Animal Rescue Group рассказали, что в разрушенном подъезде оставалось по меньшей мере 12 котов, пес и попугай. Некоторые прятались под ваннами, за диванами или даже в наволочках.

Часть животных уже вернули хозяевам, других - передали родным или отправили в ветклиники. Один из котиков, который долго скрывался в воде под осколками стекла, сейчас получает помощь врачей.