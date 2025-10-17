Без планирования не будет качественного восстановления. Шуляк призвала громады не медлить с ППР

Планы пространственного развития (ППР) должны стать для громад обязательными с 1 января 2028 года. Повторно откладывать этот шаг будет означать продолжение коррупционных схем в градостроительстве.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк

По ее словам, громадам, которые продолжают создание ППР даже несмотря на войну и отсрочку, важно развитие. Громадам, которые указывают на нецелесообразность этого шага во время войны – нет.

Это подчеркнула Шуляк во время публичной дискуссии "От стратегии до результата: как добродетель влияет на экономический рост на примере земельных отношений", организованной ОО "Вместе против коррупции" при содействии программы Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине, которую финансирует Европейский Союз и внедряет Мировой банк.

Какие громады создают ППР

Как рассказала депутат, несмотря на отсрочку обязательности планов пространственного развития до 2028 года, некоторые украинские громады продолжают их создание.

Так, сегодня этот процесс продолжается в более чем 140 громадах, а 7 громад ППР уже утвердили. Большинство из них находятся в прифронтовых регионах – Черниговской и Харьковской областях. Условно тыловые громады создавать ППР не спешат.

Планы пространственного развития выбрали для себя громады, желающие развиваться по честным правилам. Примечательно, что это маленькие громады, а крупные города, где часто процветает хаотическая застройка, с этим не спешат, аргументируя тем, что во время войны эти процессы немного неуместны, говорит Елена Шуляк.

"Но как показывает пример тех громад, которые это уже делают, именно во время войны эти процессы необходимы. Поскольку качественное планирование равно качественному восстановлению", – отметила она.

Внедрение ППР отсрочили: какая причина

Парламентарий напомнила: с 1 января этого года должен вступить в силу Закон №711 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно планирования использования земель".

Согласно ему, чтобы изменить целевое назначение земли или выделить участок под застройку, громада должна руководствоваться комплексным планом пространственного развития территории территориальной общины, или актуальным, а не устаревшим генпланом планом населенного пункта. Это должно было положить конец карманным ДПТ в интересах отдельных строительных компаний в сговоре с местными властями.

Однако, объяснила Шуляк, сопротивление со стороны некоторых громад привело к тому, что Верховная рада была вынуждена принять законопроект об отсрочке обязательности планов пространственного развития – на 1 января 2028 года.

Именно поэтому, подчеркнула она, есть вероятность, что такое же сопротивление по очевидным причинам со стороны ряда громад может быть и накануне новой даты вступления в силу Закона №711. Однако будет очень большой ошибкой, если этот вопрос снова отложить.

"Если мы в 2028 году еще раз отсрочим обязательность ППР, это будет огромная ошибка, это будет не просто ошибка, это будет такой стоп в развитии наших громад. Это будет означать продолжение коррупционных схем чиновников вместе с недобросовестными застройщиками, следствием которой является хаотическая застройка", - убеждена Шуляк.

Почему ППР должны быть обязательными

Комплексный план, пояснила нардепка, делит территорию общества на функциональные зоны – жилищная застройка, промышленность и т.д. Для каждой такой зоны определены перечни видов целевого назначения земельных участков, и именно из этого перечня собственник может самостоятельно выбрать тот, который по его мнению наиболее перспективен.

То есть нельзя, например, выбрать "жилищное строительство" на территории, которую комплексный план определил как промышленную и наоборот.

Это правило относится как к частным собственникам, так и к органам, уполномоченным распоряжаться земельными ресурсами: нельзя выделить кому-то земельный участок, целевое назначение которого не согласуется с функциональным зонированием, определенным комплексным планом.

Депутат считает, что именно поэтому нужно и дальше продвигать идею об обязательности ППР. Необходимо быть в постоянном диалоге, рассказывать, доносить, показывать, что это и главное и зачем это.

"Поскольку, если мы хотим в ЕС, если мы хотим современных прозрачных правил восстановления, мы должны жить не по генеральным планам, которые разрабатывались и утверждались еще в 70-х годах прошлого столетия, а по современным. Даже Киев живет по генеральному плану, который начали разрабатывать в 97-м. Последствия мы видим", – резюмировала Елена Шуляк.