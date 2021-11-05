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На кисневі станції виділять 800 млн гривень: підписано закон

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П'ятниця 05 листопада 2021 18:42
На кисневі станції виділять 800 млн гривень: підписано закон Фото: На кисневі станції виділять 800 млн гривень (kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Верховна рада України вчора підтримала законопроєкт про виділення 800 млн гривень на закупівлю кисневих станцій. Володимир Зеленський підписав документ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховної ради.

Згідно з законом, 650 млн гривень піде на закупівлю станцій, а 150 млн - на їх проєктування й монтаж.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що під час нинішньої хвилі в країні необхідно тричі більше кисню, ніж під час попередньої. Водночас якщо темпи госпіталізації у Києві продовжуватимуть зростати - це може призвести до його нестачі.

Водночас РБК-Україна розповідало про те, що Голові МОЗ України Віктору Ляшку доручили інформувати громадян про ситуацію з киснем та ліжко-місцями у лікарнях.

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