МОЗ доручили інформувати українців про ситуацію з киснем і ліжками

Голові МОЗ України Віктору Ляшку доручили інформувати українців про ситуацію з киснем і ліжко-місцями в лікарнях. Крім того, міністр повинен надавати громадськості дані про виплату надбавок медикам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Зазначається, що мова про це йшла в ході селекторної наради з питань протидії коронавірусу під головуванням президента України Володимира Зеленського.

"Глава держави зазначив, що міністр охорони здоров'я повинен акцентувати увагу засобів масової інформації та суспільства на ситуації з ліжко-місцями і використанням кисню в медичних установах", - йдеться в повідомленні ОП.

Міністру також доручено інформувати громадськість про виплату надбавок медикам у розмірі 300%.