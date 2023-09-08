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Кислица на Совбезе ООН призвал к жестким санкциям против России за "выборы" в оккупации

Иллюстративное фото: Украина на Совбезе ООН призвала к жестким санкциям против России за "выборы" в оккупации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Против России необходимо ввести жесткие санкции за ее псевдовыборы на временно оккупированной территории Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в ходе заседания Совета безопасности.

По словам Кислицы, при помощи "выборов" в оккупации Россия пытается узаконить свой контроль над территориями Украины. 

Постпред отметил, что все те, кто организовывал псевдовыборы, будут нести ответственность. Украинские правоохранители уже принимают меры для их розыска. 

"Каждый день, если не каждый час, Россия доказывает, что ее действия полностью несовместимы с целями и принципами Устава ООН, не говоря уже о Совете безопасности", - добавил Кислица. 

Он призвал международное сообщество реагировать на подобные действия страны-агрессора путем "усиления давления и введения новых жестких санкций". 

Дипломат также поблагодарил членов Совбеза ООН - Албанию, США, Францию, Эквадор, Гану, Мальту, Швейцарию, Японию, ОАЭ, Британию, Бразилию, Габон и Японию - которые открыто выступили против планов России провести "выборы". 

Выборы на оккупированных территориях

Напомним, россияне с 8 по 10 сентября проводят "выборы" на временно оккупированных территориях. 

В МИД уже подчеркнули, что инициировали внесение факта незаконных российских выборов в резолюции Генассамблеи ООН

 

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