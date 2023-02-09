Кислица подловил русскоязычную страницу ООН в извращении информации

Русскоязычная страница ООН в Twitter в очередной раз перекрутила информацию о вторжении РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы в Twitter .

По его словам, на заседании Совета Безопасности ООН обсуждался вопрос использования Россией вооружения для нападения на Украину. Кроме этого, поднимался вопрос получения РФ оружия от других стран.