Кислиця підловив російськомовну сторінку ООН в перекручуванні інформації

Російськомовна сторінка ООН в Twitter в черговий раз перекрутила інформацію щодо вторгненя РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника України при ООН Сергія Кислиці у Twitter .

За його словами, на засіданні Ради Безпеки ООН обговорювалось питання використання Росією озброєння для нападу на Україну. Окрім цього підіймалось питання отримання РФ зброї від інших країн.