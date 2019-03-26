Кислиця прийняв копії Вірчих грамот від новопризначеного посла Аргентини в Україні

Сьогодні заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прийняв копії вірчих грамот від новопризначеної посла Аргентинської Республіки в Україні Елени Летісії Тереси Мікусінські. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнямна пресс-службу Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Під час зустрічі Кислиця та Мікусінські відзначили позитивну динаміку політичних та ділових контактів між двома державами на всіх рівнях. Також сторони висловили взаємну зацікавленість у посиленні взаємодії в багатьох галузях двосторонніх відносин, зокрема, у сфері спорту, туризму, обміну студентами тощо.

"Cпіврозмовники дійшли згоди щодо необхідності розширення торговельно-економічної складової двосторонніх взаємин", - йдеться у повідомлені.

Під час зустрічі було домовлено забезпечити проведення у 2019 році чергового VI засідання Спільної міжурядової українсько-аргентинської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

Як повідомляло РБК-Україна, Сергій Кислиця прийняв копії Вірчих грамот від новопризначеного посла Королівства Марокко в Україні Фауз Ель Ашабі.

Крім того, наприкінці січня в Україні почав роботу новий посол Японії Такаші Кураі. Під час зустрічі с заступником міністра закордонних справ Укарїни Сергієм Кислицею вони обговорили розвиток співпраці держав у торговельно-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах, що становлять взаємний інтерес.