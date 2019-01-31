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Новий посол Японії почав роботу в Україні

Новини » Політика    31.01.2019 - 13:29
Новий посол Японії почав роботу в Україні
Фото: Сергій Кислиця і Такаші Кураі (facebook.com Diplomatic corps of Ukraine)

Заступник глави МЗС прийняв копії вірчих грамот новопризначеного посла Японії

В Україні почав роботу новий посол Японії Такаші Кураі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства закордонних справ.

Вказано, що заступник глави МЗС Сергій Кислиця прийняв копії вірчих грамот новопризначеного посла Японії в Україні.

"Заступник міністра привітав нового очільника посольства Японії з початком його дипломатичної місії в Україні. Під час зустрічі сторони обговорили поточний стан і перспективи двостороннього співробітництва між двома країнами, заходи з активізації політичного діалогу, взаємодію у рамках міжнародних організацій", - сказано у повідомленні.

Так, замголови МЗС України та посол Японії обговорили розвиток співпраці держав у торговельно-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах, що становлять взаємний інтерес.

Нагадаємо, у грудні 2018 року представники уряду Японії передали Національній поліції засоби спецзв'язку - 600 сучасних радіостанцій. Зазначалося, що нове обладнання унеможливить витік інформації і збільшить рівень комунікацій поліцейських.

Як писало РБК-Україна раніше, у листопаді минулого року уряд Японії передав для НДСЛ "Охматдит" діагностичне обладнання на загальну суму понад 24,6 млн гривень. Так, надані прилади дозволять проводити в найбільшій дитячій лікарні України високоточні дослідження. Зокрема, це обладнання для діагностики та лікування пацієнтів з патологією шлунково-кишкового тракту і легенів.

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