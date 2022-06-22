Кислиця натякнув на нелегітимність участі Росії в Раді безпеки ООН

"Подія, що сталася в цій залі в грудні 1991 року, спровокувала послідовність трагічних подій. Уявіть собі, в останній день перед Різдвом голова Ради Безпеки, радянський посол Воронцов закриває засідання Ради. Наступне засідання Ради відкриває та сама людина - і, о, чудо! - як представник іншої країни - Російської Федерації. Країни, яка на той момент була відсутньою в Статуті ООН і взагалі у списку країн-членів ООН", - зазначив Кислиця.

Він також звернув увагу, що в Раді Безпеки не було голосування з цього приводу.

"На Генеральній Асамблеї голосування не було. Не було офіційного рішення жодного органу, і не через різдвяні канікули", - підкреслив Кислиця.

Він нагадав, що тодішній президент РФ Борис Єльцин лише повідомив ООН про своє рішення, і хтось прийняв це рішення до виконання без публічного обговорення і без голосування.

"А послу Воронцову вдалося переконати Генсека прийняти під ялинкою його вірчі грамоти як представника Росії", - наголосив Кислиця.

Нагадаємо, також постійний представник України в ООН заявив, що цивілізований світ має спільними зусиллями покласти край російському фашизму.

Додамо, раніше в червні Росію на засіданні Радбезу ООН звинуватили в насильстві в Україні, в результаті російський представник Василь Небензя скандально залишив його.

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