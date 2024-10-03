Канадский клуб НХЛ представил логотип с гербом Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги .

Игра под открытым небом в грядущем сезоне состоится в Виннипеге, столице самой "украинской" провинции Канады – Манитоба. Местный клуб НХЛ решил уважить вклад украинцев в развитие этой территории.

2 января 2025 года "Виннипег" в "Зимней классике" сыграет дома с "Анахайм Дакс". Хоккейный вечер получил название "Украинское наследие". Сам клуб, готовясь к событию, представил вариант логотипа в сине-желтых цветах и с гербом Украины.

Логотип создан художником Андреем Собчуком, который родился в Луцке и переехал в Канаду после начала полномасштабного вторжения. С тех пор художник активно сотрудничает с местными спортивными командами, разрабатывая дизайн не только для "Джетс", но и для другой команды города – "Манитоба Мус", играющей в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Сувениры, одежда и другие товары с логотипом Jets Ukrainian Heritage ("Джетс – Украинское наследие") уже сейчас можно купить в фан-шопах клуба НХЛ. А в канун праздничных дней и игры 2 января ассортимент сувенирной продукции будет расширен.

По официальным данным, в провинции Манитоба проживают около 200 тысяч человек украинского происхождения. Это не самый большой показатель в абсолютных цифрах, но составляет 14,7% всего населения региона – самый высокий показатель в Канаде. В Виннипеге проживают свыше 110 тысяч этнических украинцев (15,9%).

Фото: Логотип "Виннипег Джетс" с гербом Украины (nhl.com)

"Зимняя классика" НХЛ: что известно

Традиционные матчи регулярного чемпионата НХЛ, которые проходят под открытым небом. Проводятся начиная с сезона 2003/04. В рамках каждого чемпионата проходит только один такой поединок.

Наибольшая посещаемость была зафиксирована в 2014 году, когда игру между "Детройт Ред Уингз" и "Торонто Мейпл Лифс" в Мичигане посетил 105 491 зритель. В прошлом чемпионате встреча прошла в Сиэтле. В присутствии 47,5 тысячи болельщиков местные "Кракен" разгромили "Вегас Голден Найтс" (3:0).

Виннипег, как и провинция Манитоба, еще не принимали классических поединков. Да и клуб "Виннипег Джетс", вернувшийся в НХЛ в 2011 году, будет играть в нем впервые.