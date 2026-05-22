Карманный гаджет может заменить Linux-ПК, роутер и VPN: что известно о Flipper One

В отличие от предшественника, который работал с радиочастотами (NFC, RFID, Bluetooth, инфракрасный порт) и использовался энтузиастами в частности для спама iPhone, Flipper One сфокусирован на глубокой работе с проводными и беспроводными сетями. Для этого устройство оснастили двумя гигабитными портами Ethernet, скоростным USB (5 Гбит/с) и модулем Wi-Fi 6E.

Главной инженерной особенностью мини-ПК стала уникальная двухпроцессорная система с 8 ГБ оперативной памяти:

Главный чипсет: восьмиядерный процессор Rockchip RK3576, дополненный графикой Mali-G52 и специальным нейропроцессором (NPU) для запуска локальных ИИ-моделей.

Разработчики совместно с консалтинговой фирмой Collabora уже внесли полную поддержку процессора в основную ветку Linux Kernel, поэтому исходный код доступен всем желающим на Kernel.org.

Вспомогательный микроконтроллер: двухъядерный чип Raspberry Pi RP2350. Он полностью отвечает за работу экрана, светодиодов, кнопок, тачпада и системы питания. Благодаря этому базовые функции устройства будут оставаться активными даже тогда, когда основная операционная система Linux полностью выключена.

Портативный Linux-компьютер получит широкий набор сетевых интерфейсов (скриншот: Flipper)

FlipperOS и широкие возможности расширения

Для нового гаджета команда под руководством СЕО Павла Жовнера разрабатывает собственную операционную систему FlipperOS (сейчас находится на стадии концепта). Она должна решить главную проблему Raspberry Pi OS, где после инсталляции пакетов трудно вернуться к "чистой" заводской копии без перепрошивки SD-карты.

Новая ОС позволит создавать изолированные профили с различными настройками конфигураций, между которыми можно легко переключаться. Дополнительно создается интерфейс FlipCTL для удобного управления маленьким ПК-дисплеем с помощью кнопок и тачпада.

Потенциал кастомизации устройства обеспечивает встроенный слот M.2. Через него к Flipper One можно подключить:

Модемы для работы в мобильных сетях 5G;

для работы в мобильных сетях 5G; ИИ-акселераторы и дополнительные модули SDR;

и дополнительные модули SDR; Скоростные накопители SSD (NVMe или SATA);

(NVMe или SATA); Сторонние сетевые платы Wi-Fi через переходники.

Благодаря наличию порта HDMI 2.1 с поддержкой 4K-стриминга на частоте 120 Гц, к устройству можно подключить монитор, мышку и клавиатуру, превратив его в полноценный рабочий десктоп или портативный медиабокс. Встроенные LLM позволят администрировать устройство и генерировать настройки сети голосом даже без доступа к интернету.

Цена и статус: чего ожидать пользователям?

Поскольку Flipper Devices только анонсировала проект, многие программные элементы еще нуждаются в доработке. В частности, поддержка NPU для искусственного интеллекта и аппаратное декодирование пока пока отсутствуют в основном ядре Linux, а сами ИИ-модели еще проходят стадию обучения.

Компания официально пригласила независимых разработчиков присоединиться к сообществу для совместного написания софта. Точная дата потребительского релиза будет объявлена позже, однако ожидается, что цена базовой конфигурации Flipper One (без сотовых 5G-модулей) составит менее 350 долларов.