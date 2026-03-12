В карманы ушло почти 20 миллионов: на оборонном заводе разоблачили масштабную схему
Руководство оборонного завода на Днепропетровщине разворовало почти 20 миллионов гривен из бюджета. Деньги предназначались для закупки сырья на производство оружия для армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.
Как работала схема
Первый заместитель гендиректора стратегического оборонного предприятия на Днепропетровщине вместе с двумя сообщниками организовал закупку металлического сырья по ценам, которые на треть превышали рыночные. Разница между реальной и завышенной стоимостью оседала в карманах участников сделки в виде наличных.
В схему вовлекли:
- заместителя начальника управления материально-технического снабжения завода;
- руководителя аффилированной компании, которая торговала этим же сырьем.
Всего из бюджета украли 19,7 миллиона гривен. Материал должен был идти на серийное производство вооружений и боеприпасов для Сил обороны.
Следователи провели обыски у всех фигурантов. Изъяли смартфоны, компьютерную технику и документы с доказательствами незаконной деятельности.
Всем троим объявили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса - в частности за присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос о мерах пресечения.
Как сообщало РБК-Украина, недавно правоохранители разоблачили масштабную схему, к которой были причастны топ-чиновники Воздушных сил Украины. В 2025 году на строительство конструкций выделили 1,4 миллиарда гривен, однако проверки выявили многочисленные нарушения.
Чтобы их остановить, организаторы схемы хотели подкупить руководство военной контрразведки - за 13 миллионов гривен привлечь "лояльных" аудиторов. Фигурантов поймали на передаче взятки в 320 тысяч долларов.
А еще раньше ГБР накрыло масштабную схему при поставках продуктов для ВСУ на Днепропетровщине. Чиновники принимали некачественные продукты или неполное их количество и получали за это откаты. Сумма неправомерной выгоды достигла 1 млн гривен.