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Над Кіровоградщиною збили ворожу ракету: в ОВА розповіли подробиці

Фото: над Кіровоградською областю збили ворожу ракету (5.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 29 липня над Кіровоградщиною ППО збила крилату ракету, уламки якої розлетілися в районі села Миронівка Світловодської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Киривоградской ОВА Андрія Райковича.

"Над Кіровоградщиною знову ворожі ракети. Вранці над селом Миронівка Світловодської громади спрацювала ППО. Збита крилата ракета. Вона розлетілася уламками по селу. Працює слідчо-оперативна група. Тип ракети встановлюють", - розповів він.

Нагадаємо, 28 липня російські війська завдали ракетного удару по місту Криповницький. В результаті обстрілу загинули 5 осіб, ще 25 - отримали поранення.

За інформацією Райоквіча, з 25 госпіталізованих одна людина залишається в дуже важкому стані, 9 - у важкому.

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