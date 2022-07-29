ua ru
Пт, 29 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Над Кіровоградщиною збили ворожу ракету: в ОВА розповіли подробиці

Новость на русском →
Кропивницький, П'ятниця 29 липня 2022 09:41
Над Кіровоградщиною збили ворожу ракету: в ОВА розповіли подробиці Фото: над Кіровоградською областю збили ворожу ракету (5.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 29 липня над Кіровоградщиною ППО збила крилату ракету, уламки якої розлетілися в районі села Миронівка Світловодської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Киривоградской ОВА Андрія Райковича.

"Над Кіровоградщиною знову ворожі ракети. Вранці над селом Миронівка Світловодської громади спрацювала ППО. Збита крилата ракета. Вона розлетілася уламками по селу. Працює слідчо-оперативна група. Тип ракети встановлюють", - розповів він.

Нагадаємо, 28 липня російські війська завдали ракетного удару по місту Криповницький. В результаті обстрілу загинули 5 осіб, ще 25 - отримали поранення.

За інформацією Райоквіча, з 25 госпіталізованих одна людина залишається в дуже важкому стані, 9 - у важкому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кропивницька область ракетный удар ПВО
NEWS
Клименко став новим керівником САП
Клименко став новим керівником САП
DAILY
Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні