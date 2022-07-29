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Над Кировоградской областью сбили вражескую ракету: в ОВА рассказали подробности

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Кропивницкий, Пятница 29 июля 2022 09:41
Над Кировоградской областью сбили вражескую ракету: в ОВА рассказали подробности Фото: над Кировоградской областью сбили вражескую ракету (5.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 29 июля над Кировоградской областью ПВО сбила крылатую ракету, обломки которой разлетелись в районе села Мироновка Светловодской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киривоградской ОВА Андрея Райковича.

"Над Кировоградской областью снова вражеские ракеты. Утром над селом Мироновка Светловодской общины сработала ПВО. Сбита крылатая ракета. Она разлетелась обломками по селу. Работает следственно-оперативная группа. Тип ракеты устанавливают", - рассказал он.

Напомним, 28 июля российские войска нанесли ракетный удар по городу Криповницкий. В результате обстрела погибли 5 человек, еще 25 - получили ранения.

По информации Райоквича, из 25 госпитализированных один человек остается в очень тяжелом состоянии, 9 - в тяжелом.

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Кропивницкая область ракетный удар ПВО
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