Над Кировоградской областью сбили вражескую ракету: в ОВА рассказали подробности

Утром 29 июля над Кировоградской областью ПВО сбила крылатую ракету, обломки которой разлетелись в районе села Мироновка Светловодской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киривоградской ОВА Андрея Райковича .

"Над Кировоградской областью снова вражеские ракеты. Утром над селом Мироновка Светловодской общины сработала ПВО. Сбита крылатая ракета. Она разлетелась обломками по селу. Работает следственно-оперативная группа. Тип ракеты устанавливают", - рассказал он.

Напомним, 28 июля российские войска нанесли ракетный удар по городу Криповницкий. В результате обстрела погибли 5 человек, еще 25 - получили ранения.

По информации Райоквича, из 25 госпитализированных один человек остается в очень тяжелом состоянии, 9 - в тяжелом.

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