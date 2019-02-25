У Кіровоградській області зафіксовано смерть вiд "свинячого грипу"

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Це вже четвертий летальний випадок з початку року

У Новоархангельському районі Кіровоградської області минулого тижня зареєстровано один летальний випадок від ускладнення, викликаного вірусом грипу типу А (H1N1) Мічіган, відомого як "свинячий грип". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кіровоградського обласного лабораторного центру.

Як зазначається, це вже четвертий летальний випадок від ускладнення грипу в області з початку року.

Повідомляється, що епідемічна ситуація із ГРВІ на восьмому тижні 2019 року в області була відносно спокійною. Показник захворюваності не перевищував епідпорогу (мінус 18,6 %).

Всього за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 3776 мешканців області. Із загального числа захворілих - 71,2 % діти. Всього госпіталізованих - 233.

РБК-Україна писало, що у Чернігові за минулі вихідні через захворювання вірусом грипу A (H1N1), відомого як "свинячий грип", помер 46-річний чоловік.

Зазначимо, станом на 20 лютого, з початку епідемічного сезону грипу в Україні було зареєстровано 33 летальних випадки.

При цьому наголошується, що епідемії грипу в країні немає.

"Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 516,7 на 100 тис. населення, що на 0,4 % менше епідемічного порогу по Україні", - стверджують у відомстві.