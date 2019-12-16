В Кіровоградській області затримали голову сільради на вимаганні

Голову однієї з сільських рад в Кіровоградській області затримали на вимаганні 100 тисяч гривень за передачу земельної ділянки в оренду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України (ГПУ).

Повідомляється, що глава однієї з сільрад Добровеличкивского району вимагав від місцевого жителя передачу земельної ділянки площею 20 га у власність для ведення особистого господарства.

"Чиновник був викритий та затриманий на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди в сумі 100 тис. грн. За наполяганням прокуратури вказаній особі обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з можливістю внесення застави", - повідомили в ГПУ.

Голові сільради повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

Також РБК-Україна писало, що правоохоронці викрили злочинну групу, в яку входив депутат Київської обласної ради, яка займалася вимаганням 860 тисяч доларів у підприємців.

Крім цього повідомлялося, що слідчі ДБР затримали одеського прикордонника, який за хабар намагався підвищитися у званні. Старший військовослужбовець Одеського прикордонного загону запропонував 700 доларів начальнику відділу кадрів за присвоєння звання "капітана".