У Кіровоградській області на хабарі в 14 тисяч доларів упіймали сільського голову

У Кіровоградській області на хабарі в 14 тисяч доларів силовики викрили сільського голову. Його затримали під час отримання першої половини неправомірної вигоди.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Встановлено, що за виділення у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 20 гектарів голова сільради в Новгородківському районі вимагав 14 тисяч доларів неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

З місця затримання поліцейські вилучили кошти, а також рішення сесії сільської ради щодо виділення земельних ділянок.

Нагадаємо, раніше у Львові затримали головного інспектора Галицької митниці за одержання хабаря. За винагороду у розмірі понад 500 тисяч гривень вони не повинні були перешкоджати оформлення документів на імпорт товарів. Вилучили грошей на суму понад 27 тис. доларів та майже 3 тис. євро.

Також РБК-Україна писало, що за три останні роки частота корупційних практик населення при відносинах з правоохоронними органами України зросла приблизно у два рази. Близько 40% громадян заявили про випадки корупції.