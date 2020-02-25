У Кіровоградській області вітер зірвав дах з лікарні

У Голованівську (Кіровоградська область) з центральної районної лікарні 24 лютого сильний вітер зірвав частину покрівлі. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу УДСНС в області.

За даними рятувальників, вітер зірвав покрівлю з металочерепиці площею 20×50. Ніхто внаслідок події не постраждав. Проте доступ до будвлі обмежили.

"У результаті провели позачергове засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС, на якому прийняли рішення щодо обмеження доступу до будівлі та проведення відновлювальних робіт", - повідомили у прес-службі.

Загалом протягом понеділка рятувальники області п'ять разів виїздили на виклики, пов'язані із пошкодженням покрівель внаслідок негоди.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України призначили службову перевірку у зв'язку із тим, що у Миколаєві із даху казарми вітром зірвало дах. Також МОУ готує претензію до компанії, яка ремонтувала будівлю, оскільки компанію дала 10 років гарантії на ремонт, який було проведено у 2017 році.