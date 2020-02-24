Міноборони призначило службову перевірку через неякісний ремонт казарм

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

У Миколаєві сильний вітер зірвав із казарми дах

У Міністерстві оборони України (МОУ) призначили службову перевірку у зв'язку із тим, що у Миколаєві із даху казарми через кілька років рісля ремонту вітром зірвало дах. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.

Інцидент стався у понеділок, 24 лютого. Сильний вітер зірвав дах будівлі, яка перебуває на балансі Міноборони.

"Постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає. Обсяг завданих збитків державі в особі оборонного відомства наразі встановлюється", - зазначили в МОУ.

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних сил України уже повідомило, що ремонт споруди, яка постраждала від негоди, проводився у 2017 році.

"У зв’язку з тим, що відремонтована будівля не витримала негоди, а також враховуючи те, що гарантійний термін на ремонтні роботи згідно з договором становив 10 років, Міністерство оборони України готує претензію організації-генпідряднику", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що поліція викрила схему розкрадання 355 тисяч гривень на стратегічному підприємстві "Миколаївський бронетанковий завод". За даними правоохоронців, організував схему колишній заступник директора держпідприємства, який підписав документи про передачу неіснуючих будинків каркасного типу.