У Вінницькій області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги

Ілюстративне фото: у Вінницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)

У середу, 10 серпня, вдень у Вінницькій області були чутні вибухи. Вони прогриміли під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Вінниця".

Місцева влада поки не оприлюднила більш докладної інформації про вибухи. Жителям області необхідно пройти в укриття. Оновлено 16:00 За словами голови Калинівської громади Василя Поліщука, вибух, який чули мешканці Вінницької області, пов'язаний з підривними роботами на Писарівському кар'єрі. Він збігся з повітряною тривогою.