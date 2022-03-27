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У Кіровоградській області змінили час комендантської години

Фото: у Кіровоградській області змінили час комендантської години (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Кіровоградській області прийняли рішення змінити час комендантської години, яка була введена через воєнний стан в Україні. Тепер жителям області заборонено залишати свої будинки після 21:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Кіровоградської ОДА Андрія Райковича в Telegram.

"Відсьогодні в Кіровоградській області змінюється термін комендантської години. Тепер вона триватиме з 21.00 до 6.00", - написав він.

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