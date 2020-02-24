В Кіровоградській області дві людини померли від грипу

У Кіровоградській області зафіксовано два летальних випадки від ускладнень грипу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кіровоградського обласного лабораторного центру.

Як повідомляється, від ускладнення грипу помер 61-річний житель Новоархангельського району і 52-річний житель Олександрівського району.

"Обидва чоловіки знаходилися у групи медичного ризику, мали супутні хронічні захворювання, проти грипу не були щеплені", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в області лабораторно підтверджено п'ять випадків грипу А і два - В. Вони також не були щеплені від грипу.

Нагадаємо, у Рівненській області від ускладнень при захворюванні грипу помер 43-річний чоловік. Чоловік захворів на грип 12 лютого. При цьому за медичною допомогою він звернувся лише 19 лютого і відразу був госпіталізований.

Крім того, у період з 10 по 16 лютого в Україні від грипу померли 10 осіб. При цьому ГРВІ захворіли понад 245 тисяч осіб. На той момент всього від ускладнень грипу в Україні з початку епідемічного сезону померло 38 осіб. Жоден померлий не був вакцинований.

Також РБК-Україна писало, що в Сумській області підтвердили третю смерть від пневмонії. Ще 5 осіб перебувають у важкому стані.