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У Кіровоградській області автобус з гірниками потрапив у ДТП

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 11:26
Фото: наслідки аварії (www.facebook.com/MykhailoVolynets)
Фото: наслідки аварії (www.facebook.com/MykhailoVolynets)

В результаті ДТП є травмовані, їх наразі доставляють у лікарню

У Кіровоградській області автобус з гірниками потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП). Про це повідомив глава Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook

"Сьогодні зранку автобус, який перевозив гірників Інгульської шахти на робоче місце врізався у авторефрижератор, який від удару перевернувся (з балонами кисню)", - йдеться у повідомленні.

 

Сьогодні зранку автобус ДП «СхідГЗК» який перевозив гірників Інгульської шахти на робоче місце врізався у...

Опубліковано Страница «Михайло Волинець» 28 травня 2018 р.

Як зазначає Волинець,  є травмовані, їх наразі доставляють у лікарню.

Фото: наслідки аварії
 
"Дякувати богу, що вдалося уникнути зайвих жертв, адже такий авторефрижератор може принести багато проблем, особливо в перевернутому стані", - зазначив глава профспілки.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 травня 2018 року, у Будапешті (Угорщина) автобус з українцями потрапив в аварію, в результаті чого постраждали 28 осіб.

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Теги публікації: ДТП, горняки, Кропивницька область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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