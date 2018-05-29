У Кіровоградській області автобус з гірниками потрапив у ДТП

В результаті ДТП є травмовані, їх наразі доставляють у лікарню

У Кіровоградській області автобус з гірниками потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП). Про це повідомив глава Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook

"Сьогодні зранку автобус, який перевозив гірників Інгульської шахти на робоче місце врізався у авторефрижератор, який від удару перевернувся (з балонами кисню)", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні зранку автобус ДП «СхідГЗК» який перевозив гірників Інгульської шахти на робоче місце врізався у... Опубліковано Страница «Михайло Волинець» 28 травня 2018 р.

Як зазначає Волинець, є травмовані, їх наразі доставляють у лікарню.

Фото: наслідки аварії "Дякувати богу, що вдалося уникнути зайвих жертв, адже такий авторефрижератор може принести багато проблем, особливо в перевернутому стані", - зазначив глава профспілки.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 травня 2018 року, у Будапешті (Угорщина) автобус з українцями потрапив в аварію, в результаті чого постраждали 28 осіб.