У Кіровоградській області автобус з гірниками потрапив у ДТП

В результаті ДТП є травмовані, їх наразі доставляють у лікарню
У Кіровоградській області автобус з гірниками потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП). Про це повідомив глава Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook
"Сьогодні зранку автобус, який перевозив гірників Інгульської шахти на робоче місце врізався у авторефрижератор, який від удару перевернувся (з балонами кисню)", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні зранку автобус ДП «СхідГЗК» який перевозив гірників Інгульської шахти на робоче місце врізався у...Опубліковано Страница «Михайло Волинець» 28 травня 2018 р.
Як зазначає Волинець, є травмовані, їх наразі доставляють у лікарню.
Нагадаємо, що сьогодні, 29 травня 2018 року, у Будапешті (Угорщина) автобус з українцями потрапив в аварію, в результаті чого постраждали 28 осіб.