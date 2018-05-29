В Кировоградской области автобус с горняками попал в ДТП

В результате ДТП есть травмированные, их сейчас доставляют в больницу
В Кировоградской области автобус с горняками попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook
"Сегодня утром автобус, который перевозил горняков Ингульской шахты на рабочее место врезался в авторефрижератор, который от удара перевернулся (с баллонами кислорода)", - говорится в сообщении.
Сегодня утром автобус ГП «Востгок», который перевозил горняков Ингульской шахты на рабочее место врезался в...Опубликовано Страница «Михаил Волынец» 28 мая 2018 г.
Как отмечает Волынец, есть травмированные, их сейчас доставляют в больницу.
Напомним, что сегодня, 29 мая 2018 года, в Будапеште (Венгрия) автобус с украинцами попал в аварию, в результате чего пострадали 28 человек.