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В Кировоградской области автобус с горняками попал в ДТП

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 11:26
Фото: последствия аварии (www.facebook.com/MykhailoVolynets)
Фото: последствия аварии (www.facebook.com/MykhailoVolynets)

В результате ДТП есть травмированные, их сейчас доставляют в больницу

В Кировоградской области автобус с горняками попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook

"Сегодня утром автобус, который перевозил горняков Ингульской шахты на рабочее место врезался в авторефрижератор, который от удара перевернулся (с баллонами кислорода)", - говорится в сообщении.

 

Сегодня утром автобус ГП «Востгок», который перевозил горняков Ингульской шахты на рабочее место врезался в...

Опубликовано Страница «Михаил Волынец» 28 мая 2018 г.

Как отмечает Волынец, есть травмированные, их сейчас доставляют в больницу.

Фото: последствия аварии
 
"Слава богу, что удалось избежать лишних жертв, ведь такой авторефрижератор может принести много проблем, особенно в перевернутом состоянии", - отметил глава профсоюза.

Напомним, что сегодня, 29 мая 2018 года, в Будапеште (Венгрия) автобус с украинцами попал в аварию, в результате чего пострадали 28 человек.

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Теги публикации: ДТП, горняки, Кропивницкая область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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