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В Кировоградской области ввели ограничения для ресторанов и развлекательных заведений

Фото: в Кировоградской области ввели ограничения для ресторанов и развлекательных заведений (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Кировоградской области запретили все развлекательные мероприятия и работу заведений общественного питания после 22:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"Данным решением запрещается проведение развлекательных мероприятий после 22:00. Это концерты, дискотеки, шоу, выступления профессиональных и любительских коллективов, ярмарки, спортивные соревнования. Даже благотворительное направление", - сказал Райкович.

Запрет касается также работы общественного питания, торговли - баров, ресторанов, кафе и баз отдыха. После 22:00 все заведения должны быть закрыты.

"Также запрещаются видео-, фотосъемки, онлайн-трансляции в местах, находящихся вблизи объектов критической инфраструктуры, расположения воинских частей, техники, ПВО, чтобы предотвратить любое распространение их в социальных сетях и СМИ", - добавил глава ОВА.

Где еще ввели ограничения

Напомним, в Киевской области установлены ограничения по времени проведения развлекательных мероприятий. Они должны завершаться не позднее 21:00.

В Киевской ОВА также отметили, что комендантский час продолжает действовать с 00:00 до 5:00. В этот период все развлекательные заведения без исключения - бары, рестораны, загородные комплексы, клубы, ТРЦ и т.д. - должны прекращать свою работу.

Ограничения будут действовать до окончания действия правового режима военного положения.

В Одессе ресторанам и ночным клубам также запретили работать в ночной период. Кроме того, были введены другие ограничения для развлекательных заведений.

Власти отмечают, что ресторанам, кафе, ночным клубам и другим развлекательным заведениям запрещено работать в период с 22:00 до 9:00.

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