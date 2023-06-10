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В Киевской области произошло смертельное ДТП: среди травмированных есть дети

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Чупыры, Суббота 10 июня 2023 15:19
В Киевской области произошло смертельное ДТП: среди травмированных есть дети Фото: в Киевской области произошло смертельное ДТП (t.me/policekyivregion)
Автор: Наталья Юрченко

Смертельное ДТП произошло в Киевской области в субботу, 10 июня. Среди пострадавших есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова в Telegram.

Авария произошла на трассе Киев-Одесса вблизи села Чупыры в Киевской области. На дороге столкнулись легковушка Hyundai и минивэн Renault. В результате ДТП погибли мужчина и женщина, находившиеся в микроавтобусе.

Также из-за аварии ранения получили еще 5 пассажиров минивэна, из которых двое 9-летних детей. Девочка с многочисленными травмами в тяжелом состоянии. Мальчик получил ушибы голеней и травму головы.

В другом авто трое человек также получили ранения. Всех травмированных доставили в больницы.

На месте аварии работают полицейские, спасатели и медики.

Фото: в Киевской области произошло смертельное ДТП (t.me/policekyivregion)

Напомним, 26 мая в Киеве глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр на блокпосте сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии. Военный погиб на месте.

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