ua en ru
Пн, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кировоградской области мужчина совершил самоубийство оружием полицейского: открыто производство

Кировоградская область, Понедельник 01 апреля 2024 17:35
UA EN RU
В Кировоградской области мужчина совершил самоубийство оружием полицейского: открыто производство Фото: в Кировоградской области мужчина совершил самоубийство оружием полицейского (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В городе Светловодск Кировоградской области мужчина выхватил у прибывшего на оперативный вызов патрульного, табельное оружие и совершил самоубийство. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительным данным, ночью 28 марта в Светловодске в милицию поступило сообщение о том, что местный житель угрожает совершить самоубийство.

Приехав на место происшествия, полицейский наряд, наблюдая неадекватное поведение мужчины, вызвал скорую помощь. После осмотра медиков его должны были доставить в психическую больницу в областном центре.

Однако мужчина выхватил у правоохранителя автомат и выстрелил себе в голову. От полученного ранения он скончался на месте.

В настоящее время работники ГБР устанавливают все обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное производство по факту служебной халатности (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

Также продолжаются судебные экспертизы и служебное расследование, по результатам которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в центре Запорожья произошла стрельба 21 января. Неизвестный двумя выстрелами убил женщину, а затем и сам совершил самоубийство.

Также в конце февраля в центре Киева произошла стрельба в гостинице. В результате инцидента один человек получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР Кировоградская область Полицейские
NEWS
Удары могут усилиться: Россия приняла поставку с компонентами к дронам-камикадзе из Ирана
Удары могут усилиться: Россия приняла поставку с компонентами к дронам-камикадзе из Ирана
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ