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У Кіровоградській області чоловік скоїв самогубство зброєю поліцейського: відкрито провадження

Кіровоградська область, Понеділок 01 квітня 2024 17:35
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У Кіровоградській області чоловік скоїв самогубство зброєю поліцейського: відкрито провадження Фото: у Кіровоградській області чоловік скоїв самогубство зброєю поліцейського (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У місті Світловодськ Кіровоградської області чоловік вихопив у патрульного, який прибув на оперативний виклик, табельну зброю та скоїв самогубство. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередніми даними, вночі 28 березня у Світловодську до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що місцевий мешканець погрожує скоїти самогубство.

Приїхавши на місце події, поліцейський наряд, спостерігаючи неадекватну поведінку чоловіка, викликав швидку допомогу. Після огляду медиків його мали доставити до психічної лікарні в обласному центрі.

Однак чоловік вихопив у правоохоронця автомат та вистрілив собі в голову. Від отриманого поранення він помер на місці.

Наразі працівники ДБР встановлюють всі обставини події, відкрито кримінального провадження за фактом службової недбалості (ч. 3 ст. 367 КК України).

Також тривають судові експертизи та службове розслідування, за результатом яких будуть прийняті подальші процесуальні рішення.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у центрі Запоріжжя сталася стрілянина 21 січня. Невідомий двома пострілами вбив жінку, а потім і сам вчинив самогубство.

Також наприкінці лютого у центрі Києва сталася стрілянина у готелі. Внаслідок інциденту одна людина отримала поранення.

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