Кіркорова виключили зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці України

У Міністерстві культури пояснюють, що відповідний запит про виключення Кіркорова з чорного списку, вони отримали від СБУ. Спецслужба попросила відкликати свій попередній лист про включення росіянина в чорний список.



"Відповідно до Положення про Міністерство культури та інформаційної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 року No 885 (зі змінами), та на підставі звернення Служби безпеки України від 25 червня 2021 року No 5/1/1-7000 визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 22 червня 2021 р. No 446 "Про оновлення Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення Служби безпеки України та його оприлюднення на офіційному вебсайті", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що включаючи або виключаючи тих чи інших осіб з переліку, Міністерство здійснює тільки адміністративну технічну дію щодо оприлюднення даної інформації. Рішення приймають компетентні органи - в даному випадку СБУ.

Також у Мінкульті зазначили, що СБУ не пояснило причини свого рішення.

"При цьому як причини включення, так і причини виключення осіб зі списку СБУ у своїх листах до МКІП не зазначає", - йдеться в повідомленні.