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Кіркорова виключили зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці України

Автор: Наталья Скороход

Міністерство культури та інформаційної політики України виключає російського співака, Філіпа Кіркорова зі списку осіб, що загрожують національній безпеці України. Відповідне рішення було прийнято після запиту від Служби безпеки України.

Про це повідомляють у Міністерстві культури та інформаційної політики.

У Міністерстві культури пояснюють, що відповідний запит про виключення Кіркорова з чорного списку, вони отримали від СБУ. Спецслужба попросила відкликати свій попередній лист про включення росіянина в чорний список.

"Відповідно до Положення про Міністерство культури та інформаційної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 року No 885 (зі змінами), та на підставі звернення Служби безпеки України від 25 червня 2021 року No 5/1/1-7000 визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 22 червня 2021 р. No 446 "Про оновлення Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення Служби безпеки України та його оприлюднення на офіційному вебсайті", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що включаючи або виключаючи тих чи інших осіб з переліку, Міністерство здійснює тільки адміністративну технічну дію щодо оприлюднення даної інформації. Рішення приймають компетентні органи - в даному випадку СБУ.

Також у Мінкульті зазначили, що СБУ не пояснило причини свого рішення.

"При цьому як причини включення, так і причини виключення осіб зі списку СБУ у своїх листах до МКІП не зазначає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Кіркорова включили до списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Лист з таким проханням передала СБУ до Міністерства культури України.

Раніше повідомлялося, що Кіркоров відреагував на потрапляння в чорний список України. Росіянин назвав це рішення популізмом.

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Служба безпеки України