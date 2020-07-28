У Кирилівці затопило понад 10 баз відпочинку через сильні зливи

У вівторок, 28 липня, в курортному селищі Кирилівка Запорізької області затопило понад 10 баз відпочинку через сильні зливи. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, підвищення рівнів води відбулося на Федотовій косі.

"В результаті сильної зливи сталося підвищення рівня води від 25 до 30 см більш ніж на 10 базах відпочинку на Федотовій косі в смт Кирилівка. Вода зібралася на тих базах, які розташовані в низинах на відстані 20-30 м від берегової лінії", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють рятувальники та відкачують воду. Уточнюється, що дорога до Кирилівки не затоплена - можна безперешкодно доїхати.