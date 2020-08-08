У Кирилівці двох жінок віднесло в море майже на кілометр

В курортному селищі Кирилівка Запорізької області двох жінок на надувному матраці віднесло в море майже на кілометр. Дістатися назад самостійно відпочивальниці не змогли.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, жінкам знадобилася допомога рятувальників.

Як зазначили у відомстві, дві жінки 36 і 37 років перебували в морі на відстані 900 метрів від берега. За допомогою човна рятувальники дісталися до відпочивальниць і доставили їх на берег.

Нагадаємо, раніше в Кирилівці затопило понад 10 баз відпочинку через сильні зливи вода зібралася на тих базах, які перебуває в низинах на відстані 20-30 м від берегової лінії.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні з початку серпня потонули 20 осіб: у минулому місяці загинули на воді понад 200 осіб, а з початку року - понад 800.