Украинская судья стала главой "верховного суда "ЛНР". Ей объявили подозрение в госизмене

Весной 2014 года украинская судья перешла на сторону оккупантов и помогала боевикам "ЛНР" сформировать фейковую правовую систему в регионе. В 2018 году она стала главой "верховного суда "ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Весной 2014 года действующая судья, занимавшая должность главы одного из окружных административных судов, перешла на сторону оккупантов. Она вошла в состав "рабочей группы по законотворческой деятельности" народного совета "ЛНР".

Разработала и передала на рассмотрение проекты "кодексов" и других "нормативных актов", способствовавших формированию фейковой правовой системы в псевдореспублике.

"В 2018 году подозреваемая назначена на должность главы верховного суда "ЛНР". До сих пор женщина организует работу судебной инстанции оккупационной администрации РФ", - сообщили в прокуратуре.

Женщина напрямую занимается "рассмотрением" дел, чем обеспечивает становление, функционирование "судебной ветви власти" на временно оккупированной территории Луганской области.

Также "председатель верховного суда "ЛНР" систематически дает интервью пропагандистскому телеканалу псевдореспублики. Комментирует работу местных "судов" и публично поддерживает оккупационные власти РФ. Ей объявили подозрения в следующих преступлениях:

Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя и захвату государственной власти;

Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

Государственная измена.

О ком идет речь

Согласно тексту подозрения на сторону оккупантов перешла бывшая глава Луганского окружного административного суда Трифанова Светлана Сабиржановна. В Украине Трифанова работала судьей с 2007 года.

Решением Высшего совета правосудия Трифанову уволили с должности председателя суда в марте 2017 года.