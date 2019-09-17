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МЗС Киргизстану вручив ноту протесту послові Таджикистану після перестрілки на кордоні

Новини » Політика    17.09.2019 - 11:25
МЗС Киргизстану вручив ноту протесту послові Таджикистану після перестрілки на кордоні
Фото: МЗС Киргизії (kloop kg)

В результаті перестрілки на кордоні загинув один і поранені семеро киргизьких прикордонників

Міністерство закордонних справ Киргизстану вручило ноту протесту послу Таджикистану в республіці Олимзоде Сухробу Ходжу через перестрелку на кордоні. Про це йдеться в заяві МЗС Киргизстану.

У заяві висловлений "рішучий протест протиправним діям військовослужбовців прикордонних військ Державного комітету національної безпеки Таджикистану, першими обстріляли прикордонні пости "Максат" і "Сай" Киргизії".

"Перший заступник міністра закордонних справ Киргизстану Нуран Ниязалієв вручив главі дипломатичного представництва Таджикистану в Киргизстані ноту протесту", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в результаті перестрілки на кордоні загинув один і поранено семеро киргизьких прикордонників.

Нагадаємо, сьогодні на кордоні між Таджикистаном і Киргизією сталася перестрілка. У прикордонних Таджикистану і Киргизстану розповіли, що стрілянину викликали "будівельні роботи" на недемаркированій ділянці кордону, які хотіли провести представники однієї й іншої сторін.

Нагадаємо, в липні в результаті зіткнень на кордоні Таджикистану і Киргизстану постраждали 27 людей.

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