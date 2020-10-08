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Через протести в Киргизстані постраждали більше тисячі людей

Четвер 08 жовтня 2020 09:29
Через протести в Киргизстані постраждали більше тисячі людей
Фото: протести в Бішкеку (twitter.com/hooligan_ilya)
Автор: Андрій Козловський

Кількість постраждалих в ході заворушень в Киргизстані зросла до 1002 осіб. Днем раніше влада інформувала про 911 постраждалих і одного загиблого.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Киргизстану.

Як повідомляється, із загальної кількості потерпілих 797 осіб після надаваної їм першої допомоги були відправлені лікуватися амбулаторно. Ще 204 людини були госпіталізовані з травмами.

Нагадаємо, у понеділок у Киргизстані спалахнули масові протести незгодних з підсумками виборів до парламенту країни, які пройшли 4 жовтня. На них вийшли тисячі людей, які після зіткнень з силовиками, захопили будівлю парламенту країни і президентської адміністрації.

Після цього в Киргизії прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.

Крім того, у відставку пішли мер Бішкека, глави Іссик-Кульської, Наринської та Таласької областей та інші чиновники.

Також РБК-Україна повідомляло, що депутати парламенту Киргизстану 7 жовтня почали процедуру оголошення імпічменту президенту країни Сооронбаю Жеенбекову.

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