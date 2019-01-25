Кіпрська церква збирається визнати ПЦУ

Фото: Хризост II (facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/)

Кіпрська Церква збирається увійти в євхаристійне спілкування з ПЦУ

Кіпрська Православна церква збирається визнати автокефальну Православну церкву України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Світло Фанару".

Повідомляється, що Кіпрська церква збирається увійти в євхаристійне спілкування з ПЦУ.

Зокрема, предстоятель Кіпрської церкви Хризост II зазначив, що митрополит Епіфаній "вже бував на Кіпрі, добре знає місцеві традиції і володіє грецькою мовою".

Хризост II також нагадав, що "Вселенський патріархат є матір'ю-церквою для кіпріотів і їх церква завжди буде тримати дружні стосунки з Фанаром навіть за найскладніших обставин".

Нагадаємо, раніше Елладська православна церква розпочала процедуру визнання автокефальної Православної церкви України. Зокрема, на засіданні священного Синоду Елладської церкви прийняли рішення передати на архієрейський собор розгляд справи про визнання автокефальної Православної церкви України. Також повідомляється, що собор остаточно визначиться з реакцією на листи Вселенського патріарха Варфоломія і патріарха Московського Кирила. За даними джерел, собор Елладської церкви може зібратися вже в лютому.