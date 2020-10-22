На Кіпрі вводять комендантську годину через коронавірус

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Міністр охорони здоров'я Кіпру Константінос Іоанну заявив, що в округах Лімасол і Пафос з 23 жовтня вводиться комендантська година. Таке рішення було прийняте у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Cyprus Mail.

За словами Іоанну, комендантська година в округах буде запроваджена до 9 листопада.

"Пересування громадян заборонено з 23:00 до 5:00, за винятком поїздок по невідкладним медичним причинам, в аптеку або лікарню і назад, або в службових цілях при пред'явленні відповідної довідки або доказів", - сказав міністр.

Він також додав, що використання масок буде обов'язковим на всіх територіях, в тому числі на відкритих майданчиках.

Нагадаємо, у Римі та всьому Лаціо з 23 жовтня запроваджують комендантську годину у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.

Крім того, влада Словенії запровадила комендантську годину і заборону на пересування між регіонами через пандемію коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що уряд Іспанії розглядає введення комендантської години в окремих регіонах через зростання захворюваності коронавірусом.