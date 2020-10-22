ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У столичному регіоні Італії запроваджують комендантську годину через COVID-19

Четвер 22 жовтня 2020 10:15
У столичному регіоні Італії запроваджують комендантську годину через COVID-19
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Римі та всьому Лаціо з 23 жовтня запроваджують комендантську годину у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу. Відповідне розпорядження схвалили губернатор Лаціо Нікола Зінгаретті та міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца.

Про це повідомляє Corriere Della Sera.

Як повідомляється, комендантська година у столичному регіоні запроваджується на один місяць і діятиме з 00:00 до 5 години ранку. У цей час громадянам буде заборонено перебувати надворі, а право на виняток матимуть лише окремі категорії громадян - насамперед, ті, хто їде на роботу або з роботи, а також у разі невідкладних обставин.

Крім того, популярні місця зібрання людей закриватимуть вже з 18:00. Також з наступного тижня школи мають перевести 50% учнів на дистанційне навчання, а університети - 75% студентів. Роботу магазинів наразі не обмежують.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в італійському регіоні Ломбардія можуть ввести комендантську годину через пандемію коронавірусу.

Крім того, уряд Італії 18 жовтня посилив карантинні обмеження в країні на тлі щоденних рекордів кількості заражень коронавірусом.

Також прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте 12 жовтня підписав новий надзвичайний указ, який передбачає в собі низку заборон задля подолання коронавірусної кризи.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Італія

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся