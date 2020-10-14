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На Кіпрі депутати влаштували страйк і вимагають відставки голови парламенту

Автор: Максим Зайченко

У середу, 14 жовтня, кіпрські депутати Палати представників, які представляють комітет з етики, оголосили страйк на знак протесту проти глави парламенту Дімітріса Силлуріса, якого звинувачують у корупції. Вони вимагають його відставки.

Про це пише Cyprus Mail.

Як зазначєаться, сьогодні депутати повинні були зібратися на чергове засідання, однак його скасували за пропозицією депутата Георгоса Пердікіса, яку підтримав голова комітету Закахаріас Закахаріу.

"Неможливо обговорювати кодекс депутатської етики, коли голова парламенту стикається з подібними звинуваченнями", - сказав Пердікіс.

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Депутати комітету оголосили страйк і вимагають відставки Силлуріса, який зіткнувся з корупційними звинуваченнями. Напередодні журналісти "Аль-Джазіра" випустили в ефір документальний фільм, в якому фігурує спікер парламенту Кіпру. Він нібито пропонував сприяння в наданні громадянства китайському бізнесмену з кримінальним минулим.

Зазначимо, що до недавнього часу на Кіпрі існувала програма отримання громадянства за інвестиції. Однак її скасовують з 1 листопада після цього скандалу.

Також РБК-Україна писало, що Мальта ускладнить умови надання громадянства за інвестиції.

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