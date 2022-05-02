ru ua
Пн, 02 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вже 29 країн відновили роботу своїх посольств в Україні, - Зеленський

Новость на русском →
Понеділок 02 травня 2022 23:27
Вже 29 країн відновили роботу своїх посольств в Україні, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Данія відновлює роботу свого посольства в столиці України, що стало вже 29-м іноземним представництвом, що повернулося в нашу країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що 2 травня в Києві провів зустріч з Міністром закордонних справ Данії.

"Обговорили увесь комплекс питань наших двосторонніх відносин, передусім оборонних, фінансову та політичну взаємодію. Бачу прогрес у виконанні тих домовленостей, які були досягнуті на переговорах з Премʼєр-міністром Данії. Вдячний. Отримав хороші сигнали", - розповів Зеленський.

Також президент обговорив з главою уряду Данії плани щодо відбудови України після війни, та підтримку євроінтеграційних процесів.

"Вдячний за те, що Данія відновлює роботу свого посольства у нашій столиці. Це вже 29-те іноземне представництво, яке повернулося в Україну", - говорить Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Данія викликала посла РФ через порушення її повітряного простору російським розвідувальним літаком.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Дания
NEWS
68-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
68-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Місяць після Стамбула. Чи отримає Україна "гарантії безпеки" від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Місяць після Стамбула. Чи отримає Україна "гарантії безпеки" від Заходу