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Испания планирует ужесточить выдачу "золотых виз" иностранцам, - El Pais

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Мадрид, Понедельник 08 мая 2023 16:07
Испания планирует ужесточить выдачу "золотых виз" иностранцам, - El Pais Фото: Испания планирует ужесточить выдачу "золотых виз" иностранцам (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство инклюзии, социального обеспечения и миграции Испании рассматривает возможность ужесточения системы выдачи "золотых виз", которые предоставляют вид на жительство в обмен на значительные финансовые инвестиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

В частности, власти рассматривают возможность поднять планку системы предоставления вида на жительство иностранцам, которые инвестируют более 500 тысяч евро в дом в Испании.

Золотая виза - это инструмент, одобренный правительством Мариано Рахоя в 2013 году в рамках закона о предпринимательстве, в то время, когда сектор недвижимости находился в упадке.

Несколько месяцев назад Еврокомиссия попросила партнеров по ЕС прекратить их выдачу. Ирландия и Португалия недавно приняли ограничительные меры.

В Испании "закон о золотых визах" позволяет получить вид на жительство сроком на три года с возможностью продления еще на два года иностранцам, которые инвестируют в недвижимость в Испании не менее 500 тысяч евро, не считая сборов или ипотеки. Этот механизм также распространяется на инвестиции на сумму более одного миллиона евро в депозиты или акции компаний с испанским капиталом, или на сумму более двух миллионов евро в государственные облигации.

Этот вид на жительство доступен для высококвалифицированных специалистов, а также предусмотрен в случаях воссоединения семьи.

За время действия "золотых виз" было выдано 11 464 индивидуальных разрешений. К ним следует добавить еще 19 805 разрешений на воссоединение семьи. В общей сложности 31 тысяча человек получили вид на жительство, 94% из них - для приобретения жилья. При этом около тысячи граждан России получили "золотые визы" Испании.

Напомним, в прошлом году Испания приостановила выдачу "золотых виз" для граждан РФ.

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