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Кипр отменяет упрощенный визовый режим с Россией

Фото: Кипр отменяет упрощенный визовый режим с Россией (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Власти Кипра объявили, что в стране больше не будут применяться упрощенные правила для граждан России, которые обращаются за туристическими визами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Mirror .

Отмечается, что с 1 декабря страна начнет взимать полную плату за оформление туристических виз с россиян, ранее освобожденных от визовых сборов.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу в следующем месяце, владельцы российских паспортов должны будут заплатить 80 евро при оформлении туристической визы, за детей от 6 до 12 лет - 40 евро.

Власти Кипра отметили, что такое решение принято из-за приостановления соглашения между ЕС и Россией об упрощенном визовом режиме 12 сентября.

На Кипр, не входящий в шенгенскую зону, без национальной кипрской визы могут въезжать россияне, имеющие шенгенские визы или многократные национальные визы Румынии, Хорватии или Болгарии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что с 19 сентября, когда по решению правительства вступили в силу ограничения на несущественные поездки, поток граждан России в Латвию сократился на 34 процента.

Также раньше мы писали, что 18 октября, вслед за другими странами, Германия усложнила выдачу виз россиянам.

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росіяниКипрВизовый режим