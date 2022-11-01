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После визовых ограничений поток российских граждан в Латвию сократился на треть

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Латвия, Вторник 01 ноября 2022 16:03
После визовых ограничений поток российских граждан в Латвию сократился на треть Фото: После визовых ограничений поток российских граждан в Латвию сократился на треть (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

С 19 сентября, когда по решению правительства вступили в силу ограничения на несущественные поездки, поток граждан России в Латвию сократился на 34 процента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной охраны Латвии, которое приводит издание Delfi.

За прошедшую неделю внешнюю границу пересекли 1826 граждан России, что примерно в пять раз меньше, чем в соседних странах: в Эстонию за указанный период въехало 8574 граждан России, в Литву - 7804. Всего с 19 сентября российско-латвийскую и белорусско-латвийскую границы пересекли 10 687 граждан России, но только те лица, которые соответствуют исключениям, установленным в постановлении правительства.

Лишь 14% из них въехали в Латвию на основании виз категории C или D, еще 41% являются обладателями вида на жительство в Латвии, среди них члены семей граждан Латвии, студенты, работающие в Латвии и лица, въезд которых связан с рабочими нуждами или гуманитарными соображениями. Почти половина граждан России, пересекших внешнюю границу, пользуются визами или видами на жительство, выданными другими странами, а это значит, что Латвия не является страной назначения для этих лиц, а используется для транзита в другие страны Европейского Союза.

На прошлой неделе во въезде в Латвию на основании решения Кабинета министров, а также по другим обстоятельствам было отказано 33 гражданам России, а с 19 сентября - 302 гражданам России. На зеленой границе с Россией не было зафиксировано попыток ее нелегального пересечения.

Напомним, что Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.

Ранее главы МИД стран Евросоюза достигли политической договоренности по приостановлению упрощенного визового режима с Россией на фоне войны против Украины.

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