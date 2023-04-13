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Кипр расследует, как его граждане оказались под санкциями США и Британии за сотрудничество с РФ

Фото: Кипр расследует, как его граждане оказались под санкциями США и Британии за сотрудничество с РФ (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Власти Кипра расследуют, как несколько его граждан оказались в санкционных списках США и Великобритании за предполагаемое сотрудничество с попавшими под санкции россиянами.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Накануне кипрские юридические и физические лица были включены в британские и американские санкционные списки как содействующие деловым операциям лиц, уже находящихся под санкциями.

Президент Кипра Никос Христодулидис созвал сегодня встречу с ближайшими помощниками по этому вопросу.

"В ходе встречи обсуждались события, состоялся обмен мнениями, и было принято решение... расследовать информацию, которая привела к введению санкций", - заявил он.

Кипр, где работают многие компании с российскими интересами, следует санкциям Европейского союза против России, введенным в связи с ее вторжением в Украину.

В среду Великобритания заявила, что санкции были введены против двух человек, которых она обвинила в том, что они были "финансовыми посредниками" российских бизнесменов Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Ими оказались киприоты Димитрис Иоаннидис, который руководит бухгалтерской фирмой, и Христодулос Василиадис, который занимается юридической практикой.

Василиадис также был включен в обновленный санкционный список США. Кипрский адвокат отрицает любые действия, которые могли бы послужить основанием для введения каких-либо санкций.

"Мы не предлагали услуги или помощь какому-либо лицу, включенному в соответствующие санкционные списки, в нарушение этих санкций. Напротив, мы выполняли и продолжаем выполнять все, что предусмотрено, что бы это ни повлекло за собой", - говорится в заявлении Василиадиса.

Напомним, вчера США объявили о санкциях против РФ, в список которых попали "Юнармия" и вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Помимо этого США и Британия ввели новые санкции против структур Усманова и "Росатома".

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